Learn LaTeX

Faites vos premiers pas avec LaTeX, un système de préparation de documents conçu pour produire des documents de grande qualité.

Introduction LaTeX peut faire un peu peur aux nouveaux utilisateurs car il ne ressemble pas à un traitement de texte, et parce qu'il n'est pas constitué d'un programme unique. Notre objectif est de vous aider à vous familiariser avec LaTeX : les bases, l'installation, l'écriture du code… sans forcément tout vous montrer d'un seul coup. En savoir plus sur notre mission … Comment ça marche Nous avons pris les concepts les plus importants dont vous aurez besoin, et nous en avons fait 16 courtes leçons, qui ne vous demanderont pas beaucoup de temps à suivre. Dans chaque leçon, nous proposons beaucoup d'exemples de ce que vous pourriez avoir à écrire, et vous pouvez modifier et tester ces exemples directement en ligne. En savoir plus sur les exemples …

À la fin de chaque leçon, vous trouverez un lien Pour aller plus loin. Ces renseignements supplémentaires sont là pour vous aider si vous avez besoin de détails, mais ils ne doivent pas vous embarrasser si vous n'en avez pas besoin.

Nos leçons, très ciblées, ne sont pas censées couvrir tout ce dont vous aurez besoin sur LaTeX ; nous voulons seulement vous en donner suffisamment pour vous permettre de démarrer et de comprendre des exemples et des conseils que vous pourrez trouver ailleurs. La question de la recherche de documentation complémentaire est abordée dans la dernière leçon, mais la lecture d’un livre sur LaTeX reste sans doute le meilleur moyen d’en apprendre les détails. Nous vous donnons quelques recommandations également dans la dernière leçon.