Learn LaTeX
Faites vos premiers pas avec LaTeX, un système de préparation de documents conçu pour produire des documents de grande qualité.
Introduction
LaTeX peut faire un peu peur aux nouveaux utilisateurs car il ne ressemble pas à un traitement de texte, et parce qu'il n'est pas constitué d'un programme unique. Notre objectif est de vous aider à vous familiariser avec LaTeX : les bases, l'installation, l'écriture du code… sans forcément tout vous montrer d'un seul coup. En savoir plus sur notre mission …
Comment ça marche
Nous avons pris les concepts les plus importants dont vous aurez besoin, et nous en avons fait 16 courtes leçons, qui ne vous demanderont pas beaucoup de temps à suivre. Dans chaque leçon, nous proposons beaucoup d'exemples de ce que vous pourriez avoir à écrire, et vous pouvez modifier et tester ces exemples directement en ligne. En savoir plus sur les exemples …
Les leçons
À la fin de chaque leçon, vous trouverez un lien Pour aller plus loin. Ces renseignements supplémentaires sont là pour vous aider si vous avez besoin de détails, mais ils ne doivent pas vous embarrasser si vous n'en avez pas besoin.
-
1 Les bases de LaTeXQu'est-ce que LaTeX et comment ça marche.
-
2 Travailler avec LaTeXLes systèmes TeX et les éditeurs de texte pour LaTeX.
-
3 Les documents LaTeXUn mélange de texte et de commandes.
-
4 Structure logiqueStructure et apparence visuelle.
-
5 Classes de documentsChoisir la présentation générale du document.
-
6 Étendre LaTeXUtiliser packages et définitions.
-
7 Les imagesApparence, espacement et positionnement.
-
8 Les tableaux en LaTeXPrincipes de base pour travailler avec des tableaux.
-
9 Références croiséesFaire référence à des figures, tableaux, etc.
-
10 Écrire les mathématiquesMode mathématique et notation mathématique.
-
11 Fontes & espacementsMise en forme du texte.
-
12 Bibliographies et références biblioTravailler avec des bases de données bibliographiques.
-
13 Structurer son code sourceDécouper ses fichiers de façon logique.
-
14 Fontes & moteurs UnicodeChoisir les polices de caractères et l'encodage.
-
15 Gestion des erreursComprendre les comportements inattendus.
-
16 Aide & documentationTrouver aide et documentation.
Leçons complémentaires
-
+ LaTeX en françaisQuelques particularités pour le français
-
+ Exemples LaTeXExemples avancés, comme sources d'inspiration
Et ensuite?
Nos leçons, très ciblées, ne sont pas censées couvrir tout ce dont vous aurez besoin sur LaTeX ; nous voulons seulement vous en donner suffisamment pour vous permettre de démarrer et de comprendre des exemples et des conseils que vous pourrez trouver ailleurs. La question de la recherche de documentation complémentaire est abordée dans la dernière leçon, mais la lecture d’un livre sur LaTeX reste sans doute le meilleur moyen d’en apprendre les détails. Nous vous donnons quelques recommandations également dans la dernière leçon.